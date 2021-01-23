В ряде городов России сегодня ожидаются акции в поддержку арестованного Алексея Навального

Первая уже проходит в Хабаровске. По оценкам корреспондента «Новой газеты», на площадь Ленина вышли около тысячи человек. ОМОН пытался не пускать протестующих и журналистов, но ближе к началу акции был вынужден открыть часть ограждений. Местный новостной портал DVHAB отмечает, что полиции сегодня очень много. Есть задержанные. В частности, в отдел полиции доставлен координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин и несколько блогеров, которые планировали вести трансляцию. ОМОН оцепил площадь и центральные улицы и помешал людям устроить шествие, которое традиционно проводилось каждую субботу с июля, когда был арестован экс-губернатор Сергей Фургал. Собравшиеся начали водить хороводы. Затем несколько групп протестующих все же смогли отправиться гулять по городу. За ними отправились автозаки.

В Москве штаб Алексея Навального предложил собраться днем в центре города. Власти считают акцию несогласованной. В МВД предупредили возможных участников об административной ответственности, а Генпрокуратура вынесла предостережение организаторам. Роскомнадзор утверждает, что по его требованию соцсети «ВКонтакте», TikTok и видеосервис YouTube удаляют призывы к детям участвовать в протестах. В ведомстве отметили, что в случае отказа удалить информацию, которую Роскомнадзор называет противоправной, соцсетям грозят штрафы на сумму до 4 миллионов рублей. По информации студенческого журнала DOXA, в ряде вузов студентам пригрозили отчислениями, если они выйдут на улицы в поддержку Навального.

По сведениям источников американского агентства «Блумберг», в Кремле планируют посадить Алексея Навального на срок больше 10 лет.

Освободить Алексея Навального потребовали и некоторые известные люди. В их числе лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский.

Покровский добавил, что сейчас настало время, чтобы каждый задумался, какой эта страна достанется следующим поколениям.