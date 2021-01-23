Проблемы в работе Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы. Неполадки появились примерно час назад. Больше всего на сбои жалуются в США, Нидерландах и Великобритании. Больше половины пользователей (56%) не могут зайти в свою учетную запись, еще 25% жалуются на полное отключение социальной сети, 18% испытывают затруднения с просмотром ленты.
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