Проблемы в работе Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы. Неполадки появились примерно час назад. Больше всего на сбои жалуются в США, Нидерландах и Великобритании. Больше половины пользователей (56%) не могут зайти в свою учетную запись, еще 25% жалуются на полное отключение социальной сети, 18% испытывают затруднения с просмотром ленты.