В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги. За это предлагается сажать до пяти лет лишения свободы, и до десяти — за склонение к организации массовых беспорядков. Соответствующий законопроект разработал депутат-единоросс Евгений Марченко. Он пояснил, что сейчас за эти нарушения полагаются административные штрафы – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Они могут быть выписаны первому попавшемуся, при этом реальные организаторы несанкционированных акций уходят от ответственности.