В Хабаровске проходит несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. На центральной площади собралось порядка 300 участников и очень много силовиков, передает новостной интернет-портал DVHAB. Людей задерживают. В частности, в отдел полиции доставлен координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин и несколько блогеров, которые планировали вести трансляцию. ОМОН оцепил площадь и центральные улицы и помешал людям устроить шествие, которое традиционно проводилось каждую субботу с июля, когда был арестован экс-губернатор Сергей Фургал. Собравшиеся начали водить хороводы.

Член СПЧ, писатель и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха» обратился с призывом к силовикам с просьбой помнить о правах людей, которые выходят на улицу.

Сванидзе отметил, что СПЧ уже занимается ситуацией с Алексеем Навальным.