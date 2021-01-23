Акции в поддержку Алексея Навального ожидаются сегодня по всей России. Власти мероприятия не согласовали и назвали незаконными. Первая акция уже стартовала в Хабаровске. Cторонников Навального несколько сотен, передает местный новостной интернет-портал DVHAB. По его данным, в последние дни в соцсетях активно рассылали предложение выйти на улицу. Сотрудники правоохранительных органов объявляют, что акция не согласована. Люди хором отвечают, что просто гуляют. Однако в толпе раздаются и громкие крики «Свободу!» и «Мы здесь власть». Начались задержания. В отдел полиции доставлен координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин. Задержаны несколько блогеров, которые планировали вести трансляцию. В автозак отправили девушку с парнем, которые принесли на площадь плакат. Развернуть его они не успели. У одного из полицейских оторвали погоны. В целом митингующие ведут себя довольно пассивно. Общаются между собой, но практически не скандируют. Силовики оттесняют митингующих друг от друга, разделяя на группы. Несколько улиц перекрыто. Журналисты отмечают, что полиции сегодня гораздо больше, чем на предыдущих акциях.



Следственный комитет России возбудил уголовное из-за призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции 23 января, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к участии в противоправной деятельности, отметила Петренко.

Между тем политика поддержали многие известные люди. В их числе и рэп-исполнитель Noize MC.

Певица и актриса Лолита Милявская записала обращение к российским властям в своем инстаграме. Она призвала их не прибегать к «белорусскому сценарию» во время сегодняшних акций, пояснив, что «очень тяжело будет потом отмывать репутацию в учебниках истории».