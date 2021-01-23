Участок Калужско-Рижской линии московского метро закрывается на две недели. До 7 февраля поезда не будут ходить от станции «Беляево» до «Новых Черемушек», сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Это связано с прокладкой тоннеля будущей Большой кольцевой линии. Для перевозки пассажиров на закрытом участке будут запущены бесплатные автобусы.