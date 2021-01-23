Новый председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет не видит повода для снятия санкций с России. Ограничительные меры были приняты за присоединение Крыма, которое Евросоюз считает аннексией, и конфликт на востоке Украины, отметил возможный преемник Ангеллллы Меркель на посту канцлера в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, все эти проблемы не сняты. Также он заявил о необходимости добиться прогресса в реализации Минских соглашений.