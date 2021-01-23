Z Архив новостей новости
5 0 6 15
05:07, 23 января 2021

Новый председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет не видит повода для снятия санкций с России

Новый председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет не видит повода для снятия санкций с России. Ограничительные меры были приняты за присоединение Крыма, которое Евросоюз считает аннексией, и конфликт на востоке Украины, отметил возможный преемник Ангеллллы Меркель на посту канцлера в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, все эти проблемы не сняты. Также он заявил о необходимости добиться прогресса в реализации Минских соглашений.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 7674 18.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 159 6 18685 16.01
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 272 6 18367 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 343 6 37077 18.01
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Станет ли Навальный российским Манделой? Аргументы и не в пользу Навального. Мандела был лидером типа «объединитель». Именно в этом качестве он оказался востребован общественным мнением страны, уставшей от бесконечно заходивших в тупик различного рода конфронтационных стратегий, использовавшихся и противниками апартеида, и властями. Навальный — лидер противоположного толка…

5 90 6 20025 16.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 202 6 24579 21.01
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая т/к «Дождь»

«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…

5 42 6 8131 16.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор…

5 85 6 11601 21.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 186 6 26012 18.01
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 36 6 5209 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 47 6 7225 20.01
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Не хватает у нас мыслящих и независимых Расследование Навального не доказывает ни что его хотели убить, ни что он — единственная такая цель, ни что решение принималось в Кремле. Оно доказывает единственно очевидное — что Навального отравили, и сделали это люди, связанные с ФСБ…

5 361 6 56069 22.01
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 78 6 12399 21.01
Блоги

Михаил Таратута журналист

Это случилось в Америке Сегодня в среде либеральной публики – а это большая часть образованного класса Америки – быть белым считается как бы немного неприличным…

5 102 6 16167 19.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 92 6 14518 19.01
Интервью Разворот (утренний)

Сергей Миронов гость: Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…

5 181 6 29063 21.01
#слушать 12:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Полиция разыскивает мужчину, застрелившего двух человек на свадьбе в Новой Москве Возбуждено уголовное дело

5 1 6 923
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Операция отсечения адвоката, видимо, готовилась заранее. И можно говорить о том, что разворот самолета тоже готовился заранее, потому что руководители или представители ФСИН тоже находились именно в «Шереметьево»...

5 106 6 107541 17.01
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 78 6 12407 21.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 292 6 526438 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 402 6 159101 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8956396
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4779685

Сегодня в эфире