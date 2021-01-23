США обвиняют бывшую сотрудницу американского посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег

Минюст США обвиняет бывшую сотрудницу американского посольства в Москве Олесю Красилову в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Как говорится на сайте ведомства, «обвинительное заключение было выпущено 22 января в округе Колумбия». В нем говорится, что в 2011-2019 годах Красилова работала помощником по иммиграционным вопросам в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США. На этой должности она занималась обработкой заявлений на статус беженца и похищала информацию об участниках программы. В числе подозреваемых также проживавший в Иордании гражданин Ирака и гражданин Иордании. Отмечается, что россиянка находится на свободе, двое ее подельников задержаны.