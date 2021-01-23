В Москве и других крупных городах готовятся к сегодняшним митингам в поддержку Алексея Навального. Власти их не согласовали и назвали незаконными. В преддверии акции по всей стране массово задерживают сторонников оппозиционера. Предостережения об ответственности за участие в несогласованной акции выпустили Генпрокуратура и столичное управление МВД. Власти потребовали от соцсетей удалять призывы приходить на митинги. Минпросвещения напомнило родителям школьников о необходимости оградить их от акций. В ВУЗах грозят студентам отчислениями. Полиция предупреждает журналистов и политиков об ответственности за призывы к участию в массовом мероприятии.

О субботнем митинге соратники политика сообщили после того, как 18 января ему на 30 дней продлили срок задержания. В СИЗО «Матросская тишина» лидер оппозиции дожидается заседания в Симоновском суде, который 2 февраля рассмотрит вопрос о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Одновременно последний фильм-разоблачение Навального о предполагаемом «дворце Путина» в Геленджике уже набрало свыше 60 миллионов просмотров.