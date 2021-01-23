Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу в Конгрессе начнется 8 февраля. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер. Он пояснил, что стороны приступят к изложению своих аргументов, когда заявления обеих сторон будут составлены. Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил дать Трампу две недели на подготовку к процессу.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Демократы хотят отстранить лидера государства от должности после окончания срока в том числе для того, чтобы он не смог больше баллотироваться в президенты.