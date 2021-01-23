Кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в том числе в ракетно-космической отрасли. По словам одного из них, аналогичная ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса НАСА в Москве Триши Мак. Ей пришлось полтора года сидеть в Хьюстоне и прилетать только на старты и посадки в Казахстан. Еще один собеседник связывает с этой ситуацией планы сокращения численности аппарата офиса НАСА в Москве. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России не уточняется.
2021-01-23T04:10:24+03:00
2021-01-23T04:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 23 января 2021
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