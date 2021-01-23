Полиция разыскивает мужчину, застрелившего двух человек на свадьбе в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в областном главке Следственного комитета. Там рассказали, что конфликт со стрельбой случился накануне между гостями праздничного мероприятия. Источник в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в одном из клубов. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте. По данным источника, причиной ЧП стал бытовой конфликт. В столице введен план «Перехват».
2021-01-23T04:09:19+03:00
2021-01-23T04:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 23 января 2021
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