Полиция разыскивает мужчину, застрелившего двух человек на свадьбе в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в областном главке Следственного комитета. Там рассказали, что конфликт со стрельбой случился накануне между гостями праздничного мероприятия. Источник в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в одном из клубов. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте. По данным источника, причиной ЧП стал бытовой конфликт. В столице введен план «Перехват».