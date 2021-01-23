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04:08, 23 января 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не ходить на акцию в поддержку Алексея Навального

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не ходить на акцию в поддержку Алексея Навального. Градоначальник отметил, что в столице сохраняются риски распространения коронавируса и попросил соблюдать установленные ограничения. Акцию он назвал «недопустимой». Мэр предупредил, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок. Предостережения об ответственности за участие в несогласованной акции ранее опубликовали Генпрокуратура и столичное управление МВД. Под угрозой штрафов власти требуют от соцсетей удалять группы с призывами приходить на митинги. Минпросвещения напомнило родителям школьников о необходимости оградить их от акций.
Полиция предупреждает журналистов и политиков об ответственности за призывы к участию в массовом мероприятии. Тем временем по всей России задерживают сторонников Алексея Навального.



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