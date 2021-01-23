ВОЗ: большая летальность от британского штамма коронавируса может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения

В ВОЗ предположили, что большая летальность пациентов с британским штаммом коронавируса может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения. Так эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бриса Джонсона о возможной более высокой смертоносности мутировавшего Covid-19. Она пояснила, что поскольку этот патоген более заразен, то число заболевших увеличивается, значит требуется больше мест в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Специалист ВОЗ призвала делать все возможное, чтобы прекратить передачу вируса вне зависимости от его вариантов.
2021-01-23T03:10:24+03:00
2021-01-23T03:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 23 января 2021
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