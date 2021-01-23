Кипр с 1 марта откроет границы для российских туристов. Об этом пишет газета Cyprus Mail со ссылкой на замминистра туризма страны. Согласно решению Совета министров, пассажирам из 56 стран, в том числе России, не надо будет проходить карантин при условии, что их тест на коронавирус по прибытии будет отрицательным.
2021-01-23T03:07:54+03:00
2021-01-23T03:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 23 января 2021
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