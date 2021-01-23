Кипр с 1 марта откроет границы для российских туристов. Об этом пишет газета Cyprus Mail со ссылкой на замминистра туризма страны. Согласно решению Совета министров, пассажирам из 56 стран, в том числе России, не надо будет проходить карантин при условии, что их тест на коронавирус по прибытии будет отрицательным.