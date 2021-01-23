Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в хищении данных, признал вину. Он сознался, что пытался в мошеннических целях получить закрытые сведения о клиентах некой компании. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего. В документах отмечается, что речь идет о сделке с представителями прокуратуры. Подозреваемый отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения. Его могут приговорить к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере до 250 тысяч долларов. Сторона обвинения согласилась не добиваться максимально жесткого наказания. Окончательное решение примет суд. Дата вынесения приговора пока не уточняется. Кирилл Фирсов был задержан в аэропорту Нью-Йорка в марте прошлого года.
2021-01-23T03:06:31+03:00
2021-01-23T03:06:31+03:00
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03:06, 23 января 2021
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