Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в хищении данных, признал вину. Он сознался, что пытался в мошеннических целях получить закрытые сведения о клиентах некой компании. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего. В документах отмечается, что речь идет о сделке с представителями прокуратуры. Подозреваемый отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения. Его могут приговорить к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере до 250 тысяч долларов. Сторона обвинения согласилась не добиваться максимально жесткого наказания. Окончательное решение примет суд. Дата вынесения приговора пока не уточняется. Кирилл Фирсов был задержан в аэропорту Нью-Йорка в марте прошлого года.