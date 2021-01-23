Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала большинство страниц, посвящённых запланированным на сегодня акциям протеста. Подписчикам с российских IP-адресов сообщается, что страницы закрыты по требованию Генпрокуратуры, передает интернет-издание «МБХ медиа». Надзорное ведомство предупреждает об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях. Провластные издания обвиняют сторонников Алексея Навального в вовлечении в протесты несовершеннолетних. Ряд журналистов и политиков получили предостережения от участия в акциях и призывов к ним. Соратники оппозиционера задерживаются по всей России.

Сторонники Алексея Навального планируют провести сегодня митинги в его поддержку в крупных российских и зарубежных городах. Власти заявили о незаконности мероприятия.