Британский премьер Борис Джонсон допускает, что новый штамм коронавируса более смертоносный

Британский премьер Борис Джонсон допускает, что новый штамм коронавируса, который был обнаружен в стране в декабре, не только более заразный, но и более смертоносный. По его словам, этому есть некоторые доказательства. Правительственный советник Патрик Валланс в свою очередь уточнил, что в случае с британской разновидностью COVID-19 риск смерти пациента может вырасти на 30%, передает сообщает The Guardian. Валланс подчеркнул, что это наблюдается в разных возрастных группах. Он также отметил, что эти данные еще не подтверждены, но признаки такой тенденции наблюдаются. Советник выразил надежду, что вакцины от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Оксфордского университета окажутся эффективными против «британского» штамма.