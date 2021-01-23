Возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии Армин Лашет разделяет ее позицию по «Северному потоку — 2»

Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, заявил, что разделяет ее позицию по «Северному потоку — 2». Он считает, что данный вопрос не зависит от ситуации вокруг Алексея Навального. Нападение на политика следует осудить самым решительным образом, а его самого немедленно освободить, отметил новый председатель Христианско-демократического союза. Россия, по его словам, должна сейчас задержать преступников вместо того, чтобы заключать под стражу самого оппозиционера. Но вопрос, будет ли газ поступать по суше или по морю, не зависит от этого, сказал Лашет в интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг». Он призвал учитывать «геостратегические интересы Украины», но отметил, что правительство Германии предприняло для этого все необходимые меры. Председатель ХДС также признал, что Россия является во многих отношениях противником Запада, но призвал искать пути для кооперации с Москвой по важным темам.