Домой к депутату городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику пришли сотрудники прокуратуры. Они через дверь предупредили его о недопустимости каких-либо действий. Об этом парламентарий сообщил в твиттере. По его словам, ему вменяется выступление в парламенте за «власть-народу и свободу Навальному!». Недавно Максиму Резнику на заседании в ЗакСе отключили микрофон во время выступления после того, как он начал говорить про оппозиционного политика Алексея Навального.
2021-01-23T02:13:50+03:00
2021-01-23T02:13:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 23 января 2021
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