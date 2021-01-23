Домой к депутату городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику пришли сотрудники прокуратуры. Они через дверь предупредили его о недопустимости каких-либо действий. Об этом парламентарий сообщил в твиттере. По его словам, ему вменяется выступление в парламенте за «власть-народу и свободу Навальному!». Недавно Максиму Резнику на заседании в ЗакСе отключили микрофон во время выступления после того, как он начал говорить про оппозиционного политика Алексея Навального.