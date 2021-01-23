СК возбудил уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях в связи с намеченными на сегодня протестами в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте главного управления ведомства. Там напоминают, что в Москве и других регионах России действуют ограничения по коронарусу, из-за которых запрещено проводить митинги. Несмотря на это, по версии следствия, сторонники Навального размещают призывы на акции в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube.