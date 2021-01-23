Вашингтон обвиняет бывшую сотрудницу посольства США в Москве в краже официальных документов

Вашингтон обвиняет трех иностранных граждан, в том числе бывшую сотрудницу посольства США в Москве, в краже официальных документов, связанных с американской программой приема беженцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Подозреваемым предъявлены обвинения, в том числе в сговоре с целью кражи государственных документов и отмывания денег. Отмечается, что экс-сотрудница американского посольства Олеся Красилова находится на свободе. Двое других обвиняемых, среди которых есть также бывший сотрудник диппредставительства США в Иордании, задержаны.
2021-01-23T02:11:42+03:00
2021-01-23T02:11:42+03:00
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02:11, 23 января 2021
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