Похищенные хакерами данные оказались доступными в поиске Google. Учетные записи тысячи сотрудников компаний из разных стран мира были украдены в августе прошлого года. Логины и пароли, которые жертвы атаки вводили на фишинговом сайте, уходили в виде текстовых файлов на скромпрометированные сервера. «Алгоритм поисковой системы Google способен индексировать хакерские страницы, на которых они временно хранят украденные учетные данные, — говорится в обзоре компании Check Point Software Technologies. — [Поисковик] автоматически включил файлы с украденной информацией в результаты поиска, что делает их доступными любому пользователю, который сделает подходящий запрос». Компания сообщила об это Google, и теперь жертвы атаки могут найти украденные данные и изменить свои пароли.