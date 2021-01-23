США могут исключить хуситов из списка террористов. Госдепартамент начал процесс переоценки решения о включении йеменского движения «Ансар Аллах» в перечень террористических организаций. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя американского внешнеполитического ведомства. Американский Минфин признал движение «Ансар Аллах» террористическим во вторник, за день до инаугурации нового президента-демократа Джо Байдена. В свою очередь выдвинутый Байденом кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен сказал, что считает целесообразным заново рассмотреть это решение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение признать «Ансар Аллах» террористической организацией может негативно повлиять на процесс политического урегулирования в Йемене, где с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами.