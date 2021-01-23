Адвокат Мансур Гильманов арестован на пять суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в неповиновении полицейским. Арест будет исчисляться с момента задержания, сообщает «Апология протеста». Гильманова задержали 21 января в ОВД «Даниловский», куда он прибыл к задержанному юристу Фонда борьбы с коррупцией Владлену Лосю, на которого составили такой же протокол. На Гильманова, по его словам, в отделе напал полицейский, повалил его на пол и заломил руки. Позже в том же отделе задержали муниципального депутата Виктора Котова. Их всех оставили в ОВД на ночь.

В тот же день были также задержаны трое соратников Алексея Навального по статьям о нарушении правил организации публичной акции. Всех, кроме Любови Соболь, оставили в полиции до суда. Российские власти считают ФБК иностранным агентом