Российский МИД предостерег американское посольство от попыток освещения митингов в стране. Это будет рассматриваться как «грубое вмешательство во внутренние дела» России и «вызовет соответствующую реакцию», говорится в телеграм-канале ведомства. Там отметили, что «Посольство США вновь подробно «информирует» на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», — заявляют российские дипломаты. МИД полагает, что освещение акций на сайте США «совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами»», отмечается в сообщении. Сторонники Алексея Навального собираются провести сегодня акции в его поддержку по всей стране. Власти их не согласовали и предупредили о незаконности массовых митингов.