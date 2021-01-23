Участок московского метро на юго-западе с этого дня закрыт для строительства новой линии

Будет закрыт участок подземки от станции «Беляево» Калужско-Рижской линии до станции «Новые Черемушки». Между ними будут курсировать бесплатные автобусы. Чтобы они справлялись с потоком пассажиров и ходили без задержек, будет ограничено движения автомобилей в районе Профсоюзной улицы. На сайте мэра и правительства Москвы говорится, что для беспрепятственного поезда городского транспорта такси запретят выезд на выделенную полосу.

Участок подземки закрывают для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. На сайте столичного департамента строительства отмечается, что ее общая длина должна составить 70 км. Всего планируется построить 31 станцию. К Большой кольцевой затем планируют присоединить новые радиусы – по направлению к Рублевке, в Коммунарку и районы Восточное и Западное Бирюлево.

Участок Калужско-Рижской линии метро будет открыт 7 февраля.