Главный санитарный врач Москвы предупредила, что участие в массовой акции может привести к всплеску заболеваемости

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предупредила, что участие в массовой акции может привести к всплеску заболеваемости и новым ограничениям.

Андреева обратилась к гражданам с призывом, чтобы они не перечеркивали ту работу, которая была сделана для стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

. Мэр Сергей Собянин осудил призывы выйти в субботу на акцию в поддержку Алексея Навального в Москве. А губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья уберечь детей от участия в неразрешенных мероприятиях.