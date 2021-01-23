Миллионы баррелей венесуэльской нефти, как утверждает Bloomberg, тайно поставляются в Китай, несмотря на санкции США

Сделки проводятся через сеть подставных компаний, сырье перекачивают с одного судна на другое, сам сорт нефти меняют с помощью химических добавок. Как передает агентство, только в ноябре прошлого года Каркаса таким образом экспортировал 15 млн баррелей нефти на сумму около $660 млн. Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтяной отрасли два года назад.