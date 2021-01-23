Миллионы баррелей венесуэльской нефти, как утверждает Bloomberg, тайно поставляются в Китай, несмотря на санкции США

Сделки проводятся через сеть подставных компаний, сырье перекачивают с одного судна на другое, сам сорт нефти меняют с помощью химических добавок. Как передает агентство, только в ноябре прошлого года Каркаса таким образом экспортировал 15 млн баррелей нефти на сумму около $660 млн. Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтяной отрасли два года назад.
2021-01-23T00:06:55+03:00
2021-01-23T00:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 23 января 2021
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