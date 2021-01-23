Сторонники Алексея Навального хотят провести сегодня несогласованные акции в его поддержку

В десятках российских городов сегодня запланированы масштабные протестные акции, которые российские власти считают незаконными.

Соратников оппозиционера Алексея Навального и активистов начали задерживать задолго до демонстраций.

Массовые митинги по всей стране анонсировали после того, как вернувшегося в Россию Алексея Навального арестовали на 30 суток. Затем соратники политика опубликовали одно из самых впечатляющих расследований — о резиденции под Геленджиком за 100 миллиардов рублей, которая, как утверждается, принадлежит президенту Владимиру Путину. Это видео вышло в тренды платформы YouTube, его посмотрели более 50 миллионов человек, и многие заявили о готовности присоединиться к протестам. До этого момента далёкий от политики российский сегмент соцсети TikTok буквально захлестнула волна видеозаписей в поддержку Навального и с призывами выходить на улицу. Власти пытаются это пресечь — Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы к участию в протестах, в МВД пообещали привлекать за них к ответственности, прокуратура потребовала блокировок, уже есть и уголовные дела. Кроме того, задерживали соратников и сторонников Навального. К политикам, активистам и журналистам приходили полицейские и вручали им предостережения от участия в несанкционированных акциях и призывам к ним. В школах и университетах учащимся грозят отчислениями или постановкой на учет.

В большинстве городов сторонники Навального не пытались согласовать митинги. Там, где заявки подавались, организаторам отказывали со ссылкой на эпидемиологические ограничения.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», накануне акций в двух десятках населенных пунктов задержаны или арестованы, по меньшей мере, 49 человек.

Между тем сам фильм-расследование о резиденции под Геленджиком, которая, ка утверждают, авторы, может принадлежать президенту, на видеосервисе Youtube посмотрели уже больше 60 млн. раз. Интернет-издание The Bell пишет, что этот ролик стал самым успешным неразвлекательным видео в русскоязычном сегменте видеоресурса.