Подмосковный суд арестовал белорусского кикбоксера Алексея Кудина

Сейчас готовится его выдача Минску, сказал агентству ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседник агентства, на родине спортсмен является фигурантом уголовного дела. Как пишет белорусская пресса, его обвиняют в неповиновении сотруднику МВД. Кудина задержали в начале августа на одной из акций протеста. Он отрицал, что участвовал в выступлениях оппозиции. Однако в день суда скрылся из страны.
2021-01-22T23:08:32+03:00
2021-01-22T23:08:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 22 января 2021
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