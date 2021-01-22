Подмосковный суд арестовал белорусского кикбоксера Алексея Кудина

Сейчас готовится его выдача Минску, сказал агентству ТАСС источник в силовых структурах. По словам собеседник агентства, на родине спортсмен является фигурантом уголовного дела. Как пишет белорусская пресса, его обвиняют в неповиновении сотруднику МВД. Кудина задержали в начале августа на одной из акций протеста. Он отрицал, что участвовал в выступлениях оппозиции. Однако в день суда скрылся из страны.