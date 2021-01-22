Суд в Ватикане приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу банка города-государства Анджело Калою

Его признали виновным в продаже объектов недвижимости и занижении их официальной стоимости, говорится в официальном сообщении Святого престола. 81-летний Калоя возглавлял банк Ватикана с 1989 по 2009 год. Он стал самым высокопоставленным папским чиновником, кого осудили за финансовые преступления.