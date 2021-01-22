Российская сторона пообещала ответить на высылку дипломата из Албании

В Москве назвали случившееся недружественным шагом со стороны Тираны. Албанские власти объяснили свое решение тем, что сотрудник российской дипмиссии нарушал ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Как пишет албанское издание Panorama, второй секретарь российского посольства недавно он переболел коронавирусом и во время болезни нарушал карантин. В российском посольстве сказали, что албанские власти не предоставили доказательств нарушений требований россиянином.
2021-01-22T23:08:24+03:00
2021-01-22T23:08:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 22 января 2021
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