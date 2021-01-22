Роскомнадзор потребовал у интернет-издания «Медиазона» текст статьи, которая была удалена по требованию ведомства

В отношении главного редактора Сергея Смирнова возбуждено административное дело по статье о распространении «ложных новостей». Это связано со статьей о ситуации с коронавирусом в системе тюремного ведомства. В начале декабря Роскомнадзор уже обращал внимание на эту публикацию. Кроме того, Роскомнадзор в новом уведомлении требует предоставить информацию о «правовых основаниях публикации материала» и «источниках получения сведений» — при этом все использованные источники были перечислены в первоначальном тексте удаленной статьи.
2021-01-22T23:08:17+03:00
2021-01-22T23:08:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 22 января 2021
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