Российский МИД обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны

Это связано с тем, что дипмиссия опубликовала перечень мест, где в субботу могут пройти несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. При в самом посольстве призвали граждан США избегать этих мероприятий. В МИДе России считают, что подобные сведения выходят за рамки заботы о безопасности собственных граждан. Там пообещали ответить на действия американских дипломатов.