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23:08, 22 января 2021

Российский МИД обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны

Это связано с тем, что дипмиссия опубликовала перечень мест, где в субботу могут пройти несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. При в самом посольстве призвали граждан США избегать этих мероприятий. В МИДе России считают, что подобные сведения выходят за рамки заботы о безопасности собственных граждан. Там пообещали ответить на действия американских дипломатов.  



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