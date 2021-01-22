Российский МИД обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны

Это связано с тем, что дипмиссия опубликовала перечень мест, где в субботу могут пройти несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. При в самом посольстве призвали граждан США избегать этих мероприятий. В МИДе России считают, что подобные сведения выходят за рамки заботы о безопасности собственных граждан. Там пообещали ответить на действия американских дипломатов.
2021-01-22T23:08:12+03:00
2021-01-22T23:08:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 22 января 2021
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