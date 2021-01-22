Мэр Москвы Сергей Собянин призвал «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию»

Он призвал родителей обратить на это внимание родителей и не подвергать детей риску. Также Собянин напомнил горожанам о необходимости соблюдать ограничения, которые ранее ввели из-за ситуации с коронавирусом. Городской руководитель назвал циничными попытки массового вовлечения в протест несовершеннолетних. Сотрудники МВД, по его словам, обеспечат в этот день соблюдение закона.