Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса

Летальность британского штамма может быть выше на 30%. Об этом глава кабинета министров Соединенного Королевства сказал на специальном брифинге: «Я должен сообщить вам, что мы были проинформированы том, что помимо более быстрого распространения нового вируса, теперь есть и некоторые свидетельства, что тот штамм, который впервые был идентифицирован в Лондоне, может быть связан с более высокими показателями смертности».
2021-01-22T22:10:31+03:00
2021-01-22T22:10:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:10, 22 января 2021
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