Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса

Летальность британского штамма может быть выше на 30%. Об этом глава кабинета министров Соединенного Королевства сказал на специальном брифинге: «Я должен сообщить вам, что мы были проинформированы том, что помимо более быстрого распространения нового вируса, теперь есть и некоторые свидетельства, что тот штамм, который впервые был идентифицирован в Лондоне, может быть связан с более высокими показателями смертности».