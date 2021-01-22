Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойда Остина главой Пентагона

Остин стал первым чернокожим главой военного ведомства в истории страны. Слушания прошли в предельно короткий срок — три дня. Президент Байден ранее призвал Сенат утвердить кандидатов на ключевые кабинетные должности как можно скорее — в целях национальной безопасности.

Слушания по кандидатуре Ллойда Остина на пост главы Пентагона начались в Сенат 19 января, когда палата вернулась к работе после зимнего перерыва. Традиционно, для утверждения кандидатов на кабинетную должность требуется только согласие Сената. Но в случае с Ллойдом Остином решение принимала и Палата Представителей — закон требует, чтобы Пентагон возглавляло гражданское лицо или военный, находящийся в отставке не менее семи лет. Поскольку Остин ушел из Центрального командования США только в 2016 году, для его назначения потребовалось специальное разрешение обеих палат Конгресса, которое было выдано вчера. В 2017 году такое же специальное разрешение Конгресс выдал Джиму Мэттису. Ллойда утвердили голосами 93 против двух. Генерал в отставке пообещал бороться с белыми националистами и экстремистами в вооруженных силам и «избавить наши ряды от расистов». Также Остин заявил, что Пентагон сделает все возможное для того, чтобы помочь в распространении вакцины по территории страны и гарантировать вакцинацию американских войск. Ллойд Остин был первым чернокожим американцем, кто командовал театром военных действий в Ираке и возглавил Военное Командование США.

Отставной генерал Ллойд Остин стал вторым членом кабинета президента Джо Байдена, кого уже утвердил Сенат. В среду на должности директора Национальной Разведки была утверждена Аврил Хэйнес.