Сотрудники «Матросской тишины» не дали адвокату Навального пронести распечатанные новости на встречу с подзащитным

Адвокат Вадим Кобзев рассказал «Эху Москвы», что сотрудники московского СИЗО-1 «Матросская тишина» не дали ему пронести распечатанные новости на встречу с его подзащитным Алексеем Навальным. Впрочем, Вадим Кобзев добавил, что Алексей Навальный сегодня получил все адресованные ему письма и ему разрешили о поговорить по телефону с родственниками.