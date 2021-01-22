Сотрудники «Матросской тишины» не дали адвокату Навального пронести распечатанные новости на встречу с подзащитным

Адвокат Вадим Кобзев рассказал «Эху Москвы», что сотрудники московского СИЗО-1 «Матросская тишина» не дали ему пронести распечатанные новости на встречу с его подзащитным Алексеем Навальным. Впрочем, Вадим Кобзев добавил, что Алексей Навальный сегодня получил все адресованные ему письма и ему разрешили о поговорить по телефону с родственниками.
2021-01-22T22:09:32+03:00
2021-01-22T22:09:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 22:09, 22 января 2021
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