Почти в 20 городах России силовики проводят задержания и аресты сторонников политика Алексея Навального

Они происходят на фоне предстоящих несогласованных акций в поддержку оппозиционера.

Значительная часть задержанных – а их уже почти 50 – руководители штабов Навального. В Омске координатора местного штаба Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье об организации митинга без уведомления. Днем ранее в штабе сообщили, что к ним ворвались силовики с уже составленным протоколом на Картавцеву.

Задержаны также руководители штабов в Ростове-на-Дону, Тюмени, и Новосибирске. Во Владивостоке координатор местного штаба Навального Екатерина Ведерникова сообщала, что ей не давали позвонить адвокату и не возвращали телефон, в итоге ее арестовали на трое суток. Липецкий штаб утверждает, что силовики избили при задержании 50-летнюю сторонницу политика, которая хотела ехать на несогласованную акцию в его поддержку. А руководитель чебоксарского штаба Семен Кочкин не открывал дверь полицейским, после чего они поднялись на его балкон и попали в квартиру, выбив окно. Помимо этого в Москве и Нижнем Новгороде задержали членов Либертарианской партии. А кроме того, полицейские пришли к квартире, где находятся столичный муниципальный депутат Люся Штейн и участница Pussy Riot Мария Алехина. По их словам, им отключили свет и электричество.

Сторонники Алексея Навального сообщали о планах выйти на несогласованные акции после того, как политика арестовали на 30 суток по требованию ФСИН. В ведомстве требуют заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.