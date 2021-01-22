Журнал Forbes убрал гражданку России из списка богатейших людей Африки

Дочь бывшего руководителя Анголы Изабель душ Сантуш недавно стала фигурантом уголовных дел, а ее активы в Анголе и Португалии были заморожены. Родившаяся в СССР, она несколько лет считалась богатейшей женщиной Африки. Изабель душ Сантуш обвиняют в крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. Сама она вину не признает и считает дело политическим.