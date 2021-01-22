Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи сегодня обновили максимумы с начала января

За неделю иностранные валюты подорожали на 1,5 руб. Доллар торговался выше 75 рублей, евро – выше 91. Одной из причин, как сказали эксперты газеты «КоммерсантЪ», стал рост политической напряженности вкруг России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и усилении протестных настроений. Кроме того, негативно на настроение инвесторов влияет ситуация с коронавирусом и ожидания новых карантинных ограничений.
2021-01-22T21:35:03+03:00
2021-01-22T21:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:35, 22 января 2021
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