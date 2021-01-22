Полиция задерживает сторонников Алексея Навального в регионах накануне неразрешенных субботних акций

По данным «Новой газеты», это произошло минимум в 20 российских городах. Суды отправил под аресты глав местных штабов Навального и известных активистов. Из-за этого многие из сторонников политика не смогут принять участие в акциях. Одновременно Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД и даже министерство просвещения, а также региональные руководители осудили предстоящие несанкционированные протесты и предупредили о преследовании тех, кто решит на них выйти.