Полиция задерживает сторонников Алексея Навального в регионах накануне неразрешенных субботних акций

По данным «Новой газеты», это произошло минимум в 20 российских городах. Суды отправил под аресты глав местных штабов Навального и известных активистов. Из-за этого многие из сторонников политика не смогут принять участие в акциях. Одновременно Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД и даже министерство просвещения, а также региональные руководители осудили предстоящие несанкционированные протесты и предупредили о преследовании тех, кто решит на них выйти.
2021-01-22T21:34:45+03:00
2021-01-22T21:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 22 января 2021
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