Взрыв газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре

В одном из павильонов взорвался баллон, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Из опасной зоны эвакуированы около 100 человек. В самом здании вспыхнул пожар. Интерфакс со ссылкой на источник пишет, что погиб один человек.
2021-01-22T21:33:02+03:00
2021-01-22T21:42:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 22 января 2021
Загрузка комментариев...