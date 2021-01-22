Взрыв газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре

В одном из павильонов взорвался баллон, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Из опасной зоны эвакуированы около 100 человек. В самом здании вспыхнул пожар. Интерфакс со ссылкой на источник пишет, что погиб один человек.