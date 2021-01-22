Адвокату запретили пронести в СИЗО распечатку подборки новостей для арестованного Навального

Адвокату Вадиму Кобзеву запретили пронести в СИЗО распечатку подборки новостей для арестованного Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Вадим Кобзев.

«Я взял с собой дайджест на 15 страниц, новости про него, связанные с задержанием и прочим, но мне сказали, что никакие материалы, распечатанные из интернета, проносить нельзя, только процессуальные документы. В других изоляторах можно проносить с собой газеты, журналы, только нельзя передавать человеку, а просто ему зачитать – везде можно, но сегодня мне это запретили. Ему очень интересны новости, потому что он там находится в полной изоляции, у него есть телевизор, но по телевизору говорят совершенно не такие новости, о которых говорят в интернете», — сказал он.

В.Кобзев также добавил, что политику передали письма, которые поступили на его имя с момента помещения в СИЗО.

20 января «РосУзник» сообщил, что в изолятор, где содержится Алексей Навальный, по «техническим причинам» перестали принимать письма для заключенных. 18 января суд на выездном заседании, прошедшем в отделе полиции Химок, арестовал Алексея Навального на 30 суток. Этого добивалась ФСИН, которая требует, чтобы суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». После задержания А.Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, а его штабы начали подготовку к митингам, которые намечены в разных городах России на 23 января. Митинги не согласованы с властями.