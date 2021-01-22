Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс получил вакцину от коронавируса

Пока что ему вкололи первый компонент препарата, написал миллиардер в своем твиттере. Он и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который оплачивает проекты по борьбе с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса. В начале пандемии американский предприниматель стал объектом конспирологической версии, которая утверждала, что Гейтс якобы собирается чипировать людей под видом вакцинации.