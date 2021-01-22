Социальная сеть Твиттер заблокировала учетную запись Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи

Это случилось спустя несколько часов после появления там угроз в адрес бывшего президента США Дональда Трампа и обещаний отмстить за убийство иранского военачальника Касема Сулеймани, передает агентство Reuters. Сообщение содержало ссылку на текст выступления Хаменеи, в котором он заверял, что месть будет неизбежной.
2021-01-22T21:07:35+03:00
2021-01-22T21:07:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 22 января 2021
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