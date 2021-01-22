Социальная сеть Твиттер заблокировала учетную запись Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи

Это случилось спустя несколько часов после появления там угроз в адрес бывшего президента США Дональда Трампа и обещаний отмстить за убийство иранского военачальника Касема Сулеймани, передает агентство Reuters. Сообщение содержало ссылку на текст выступления Хаменеи, в котором он заверял, что месть будет неизбежной.