Источники Reuters: Алексей Навальный может остаться под стражей минимум до осени

Алексей Навальный может остаться под стражей минимум до осени, говорят источники агентства Reuters, близкие к Кремлю. Они не ожидаются его освобождения раньше парламентских выборов, несмотря на акции* в поддержку политика.

В свою очередь в российском руководстве отрицают, что Навальный представляет какую-либо угрозу власти.

Оба источника, однако, полагают, что жесткое отношение государства к возвращению Навального усилило его поддержку. Ранее Навальный был арестован на 30 суток по ходатайство полиции. В начале февраля суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока политику по делу «Ив Роше» на реальный.

* — акции не согласованы с властями