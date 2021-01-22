Представители российских властей и силовых структур призывают не участвовать в субботних несогласованных акциях

В Генпрокуратуре говорят, что будут расценивать происходящее как массовые беспорядки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Роспотребнадзор считает, что после несогласованных массовых акций в субботу через несколько дней может вновь начаться всплеск заражений коронавирусом. Мэр Сергей Собянин осудил призывы выйти в субботу на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Москве. А губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья уберечь детей от участия в неразрешенных мероприятиях.
2021-01-22T21:05:34+03:00
2021-01-22T21:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 22 января 2021
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