Представители российских властей и силовых структур призывают не участвовать в субботних несогласованных акциях

В Генпрокуратуре говорят, что будут расценивать происходящее как массовые беспорядки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Роспотребнадзор считает, что после несогласованных массовых акций в субботу через несколько дней может вновь начаться всплеск заражений коронавирусом. Мэр Сергей Собянин осудил призывы выйти в субботу на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Москве. А губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья уберечь детей от участия в неразрешенных мероприятиях.