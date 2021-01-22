В США на 66 году жизни скончалась хорватская актриса Мира Фурлан

Она была известна поклонникам фантастического сериала «Вавилон-5», где исполнила роль инопланетного посла Деленн. По словам ее друзей, Фурлан умерла подле продолжительной болезни. Актриса известна также благодаря роли Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых».